Viromed hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die relyon plasma GmbH zu erwerben, eine Tochtergesellschaft von TDK Electronics und ein weltweit führender Anbieter im Bereich der atmosphärischen Kaltplasmatechnologie. relyon ist der derzeitige OEM-Hersteller von ViroCAP und PulmoPlas. Der Abschluss des Deals wird für das zweite Quartal 2026 erwartet, mit einem geschätzten Kaufpreis im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Akquisition würde die atmosphärische Plasmatechnologie von relyon, das Patentportfolio, die F&E-Kapazitäten und die Produktionskapazitäten ins eigene Haus bringen und Viromed in eine vertikal integrierte Technologieplattform transformieren. Die Transaktion würde die technologische Souveränität von Viromed stärken, Innovation und Qualitätskontrolle für die Kernprodukte verbessern und das Unternehmen für breitere Anwendungen der Kaltplasmatechnologie positionieren. Gleichzeitig würde dies das Unternehmen für potenzielle Lizenzpartner und große MedTech-Akteure, die an einer Kaltplasma-Plattform interessiert sind, attraktiver machen. Wir werden unser Modell und das Kursziel aktualisieren, sobald die Transaktion abgeschlossen ist und der Kaufpreis sowie die Finanzierungsstruktur bestätigt sind. KAUFEN, Kursziel EUR 10,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag





© 2026 mwb research