Dow Jones News
04.03.2026 12:51 Uhr
324 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MARKT USA/Aktien nach mit Erholungsansatz erwartet - Ölpreisanstieg eingedämmt

DJ MARKT USA/Aktien nach mit Erholungsansatz erwartet - Ölpreisanstieg eingedämmt

Nachdem sich die US-Börsen bereits an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost vergleichsweise sehr gut gehalten haben und nur moderate Einbußen erlebten, zeichnet sich für den Start am Mittwoch eine gut behauptete Tendenz ab. Sie folgen damit der ersten Erholung an den europäischen Plätzen, wo es jüngst aber auch zu einem deutlich Rücksetzer gekommen war vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise und damit verbundener Inflationssorgen.

Zur zaghaften Entspannung trägt bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg zunächst die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr erreichen. Brent-Öl kostet aktuell knapp 83 Dollar. Dazu hat der Dollar seine Aufwertung zunächst beendet, der Euro kann sich leicht auf 1,1634 Dollar erholen. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach oben, die Zehnjahresrendite wird im Bereich von 4,08 Prozent gesehen, 3 Ticks höher als am Vortag. Der Goldpreis erholt sich nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag um rund 2 Prozent auf 5.192 Dollar.

Konjunkturseitig steht der ADP-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Ökonomen schätzen, dass er eine Zunahme der Stellen in der privaten US-Wirtschaft um 48.000 zeigen wird, nachdem es im Januar einen Anstieg um 22.000 gegeben hatte. Daneben dürfte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im Februar am ehesten das Zeug haben, für Impulse zu sorgen, wenngleich angesichts der geopolitischen Lage Wirtschaftsdaten derzeit etwas in den Hintergrund rücken könnten. Volkswirte erwarten den ISM-Index mit 53,5 Punkten, nach 53,8 im Vormonat.

Unternehmensseitig hat Gitlab, ein Anbieter von Software-Entwicklungstools, mitgeteilt, mit einem langsameren jährlichen Umsatzwachstum zu rechnen, was wieder Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz schürt. Die Aktie verliert vorbörslich knapp 8 Prozent.

Das Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike meldete starke Quartalsergebnisse und berichtet zudem von Kundeninteresse, weil KI-Anwendungen komplexere Cyber-Bedrohungen mit sich brächten. Crowdstrike ziehen auf Nasdaq.com um 1 Prozent an.

Moderna verteuern sich um 5,3 Prozent, nachdem der Impfstoffhersteller einen Patentstreit beigelegt und damit Rechtsstreitigkeiten über seinen Covid-19-Impfstoff beendet hat. 

US-Treasuries  Rendite   +/-   Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,52  +0,02     3,54      3,50 
5 Jahre       3,66  +0,02     3,67      3,62 
10 Jahre      4,08  +0,03     4,10      4,04 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag  Di, 17:25 Uhr 
EUR/USD      1,1633  +0,2     0,0020     1,1613      1,1593 
EUR/JPY      183,03  -0,0     -0,0800     183,11     182,9200 
EUR/CHF      0,9088  +0,1     0,0011     0,9077      0,9072 
EUR/GBP      0,8696  +0,1     0,0005     0,8691      0,8704 
USD/JPY      157,32  -0,3     -0,3900     157,71     157,7700 
GBP/USD      1,3375  +0,2     0,0021     1,3354      1,3315 
USD/CNY      6,8969  -0,0     -0,0027     6,8996      6,8996 
USD/CNH      6,9024  -0,2     -0,0139     6,9163      6,9232 
AUS/USD      0,7048  +0,2     0,0015     0,7033      0,7018 
Bitcoin/USD  71.282,56  +4,8    3.233,20    68.049,36    68.941,37 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     75,54  +1,3      0,98      74,56 
Brent/ICE     82,63  +1,5      1,23      81,40 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.191,07  +2,1     104,60    5.086,47 
Silber       86,18  +5,0      4,14      82,04 
Platin     2.167,80  +4,1      85,20    2.082,60

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
