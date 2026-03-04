Wachstumsstrategie mit Fokus auf die Konsolidierung fragmentierter Märkte und geografische Expansion

All Seas Capital, ein paneuropäischer Private-Capital-Investor der führenden gründer- und unternehmergeführten Unternehmen flexible, transformative Kapitallösungen bereitstellt, gibt eine Investition in Sereni bekannt, die führende Plattform für Bestattungsdienstleistungen in Deutschland, Belgien und Polen. Die Investition unterstützt die Buy-and-Build-Strategie und die weitere Skalierung der Plattform.

Sereni wurde 2016 mit einer dualen Vision gegründet: die Kundenerfahrung zu verbessern und zu modernisieren sowie die Dynamik für Bestattungsunternehmer zu verändern und zu verbessern. Sereni hat ein Netzwerk lokaler Unternehmer aufgebaut, dessen Mission es ist, Menschen, die mit einem Verlust konfrontiert sind, zu entlasten und eine integrierte Plattform zu schaffen, die in mehreren europäischen Märkten tätig ist. Das Unternehmen hat sich einen ausgezeichneten Ruf als marktführender Anbieter mit einem hohen Anspruch an Qualität, Empathie und Innovation erarbeitet und erbringt für seine Kunden eine essenzielle Serviceleistung.

Sereni verfolgt eine bewährte Wachstumsstrategie, indem es hochqualitative, lokale Unternehmen akquiriert und integriert, bevor es diese innerhalb der institutionalisierten Plattform in einem widerstandsfähigen und wachsenden Markt skaliert. Das Unternehmen kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Integration und einen wiederholbaren Ansatz zur Wertschöpfung zurückblicken. Weiter verfügt Sereni über Möglichkeiten, fragmentierte Märkte weiter zu konsolidieren und im Laufe der Zeit in weitere Regionen zu expandieren, und gleichzeitig organisch zu wachsen.

Sereni wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, welches von einem starken Vorstand unterstützt wird und nachweisliche Erfolge bei der Durchführung komplexer Transaktionen und Integrationen in großem Maßstab vorweisen kann. All Seas Capital wird eng mit dem Managementteam zusammenarbeiten und Kapital sowie Fachwissen auf Vorstandsebene bereitstellen, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen. Cristobal Cuart, Co-Managing Partner, und Charlie Budenberg, Managing Director bei All Seas Capital, werden dem Vorstand von Sereni beitreten.

Caspar Berendsen, Chairman von Sereni, äußerte sich wie folgt:

"Wir freuen uns sehr, All Seas Capital als neuen Mitgesellschafter begrüßen zu dürfen und unseren Wachstumskurs gemeinsam fortzusetzen. Mit dem Fokus auf die Bereitstellung von Kapital für führende europäische Familien- und unternehmergeführte Unternehmen, insbesondere im Bereich Buy-and-Build-Strategien, passt All Seas hervorragend zu Sereni. Wir haben das Team von All Seas sehr schätzen gelernt und sind überzeugt, dass es in Zukunft einen bedeutenden Mehrwert schaffen wird."

Charlie Budenberg, Managing Director von All Seas Capital, fügte hinzu::

"Sereni zeichnet sich durch essenzielle soziale Dienstleistungen, eine starke Plattform und ein hochqualifiziertes Team aus. Das Unternehmen ist in einem attraktiven und resilienten Markt tätig und verfügt über erhebliche Expansionsmöglichkeiten in ganz Europa. Wir haben Erfahrung in der Unterstützung vergleichbarer Wachstumsstrategien durch Minderheitsbeteiligungen und sind davon überzeugt, dass Sereni für die nächste Entwicklungsphase hervorragend positioniert ist."

Cristobal Cuart, Co-Managing Partner von All Seas Capital, äußerte sich wie folgt:

"Als etabliertes Unternehmen mit einer klaren und erfolgreichen Wachstumsstrategie ist Sereni ein idealer Partner für All Seas Capital. Unser flexibles Kapital steht in engem Einklang mit den Ambitionen der Gesellschafter und des Managements, und wir freuen uns, das Team bei der Umsetzung der nächsten Phase seiner Buy-and-Build-Strategie zu unterstützen. Wir haben bereits begonnen, eng mit Jörg, Caspar und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um das weitere Wachstum von Sereni zu beschleunigen."

Über All Seas Capital

All Seas Capital ist ein paneuropäischer Private-Capital-Investor. Wir arbeiten mit mittelständischen Unternehmen zusammen und strukturieren flexible Kapitallösungen, auf Basis einer Kombination aus Fremd- und Eigenkapital, um transformatives Wachstum zu ermöglichen.

Das Team wird von Marc Ciancimino und Cristobal Cuart geführt, die das europäische Mezzanine- und Vorzugsaktiengeschäft von KKR mitbegründet und über viele Jahre geleitet haben.

Wir unterstützen wachsende Unternehmen mit starken Managementteams dabei, ihre Wachstumspläne zu beschleunigen. Dabei begleiten wir insbesondere Unternehmer- und familiengeführte Unternehmen, die bereits profitabel sind, aber strategisches Kapital benötigen, um ihre Ambitionen umzusetzen. Diese Unternehmen sind grundsätzlich resilient und erzielen typischerweise ein EBITDA von 5-50 Mio. €, während unsere Investitionen in der Regel zwischen 30 und 100 Mio. liegen.

www.allseascapital.com

Über Sereni

Sereni ist eine führende europäische Plattform für Bestattungsdienstleistungen, die in Deutschland, Belgien und Polen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und ist durch mehr als 180 Akquisitionen gewachsen. Es hat eine hoch skalierbare und integrierte Plattform aufgebaut, deren Schwerpunkt auf Qualität, operativer Exzellenz und lokaler Präsenz liegt. Das Sereni-Netzwerk handelt stets im besten Interesse von Familien, Unternehmern und Aktionären.

https://sereni.de/

https://sereni.be/

