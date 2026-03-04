Alexander Landorph zum Leiter Kapitalmärkte ernannt

Gespräche über den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 25 an der HausVorteil AG laufen

Infinitas Capital, das von Robin Lauber geführte Schweizer Single-Family-Office, gibt heute die Gründung einer neuen schwedischen Anlageplattform bekannt, die im Laufe des Jahres 2026 an der Nasdaq Stockholm notiert werden soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260304156102/de/

Alexander Landorph, Head of Capital Markets

Infinitas hat einen klaren Bedarf an Zugang zu privaten Marktchancen festgestellt, die in der Regel nur Investoren mit bestimmten Netzwerken oder großen Kapitalpools vorbehalten sind. Die Vision ist es, öffentlichen Marktinvestoren Zugang zu hochwertigen privaten Wachstumsunternehmen zu verschaffen und gleichzeitig die Einfachheit und gebührenfreie Struktur einer Investition in ein börsennotiertes Unternehmen beizubehalten.

Infinitas hat sich bewusst für den schwedischen Kapitalmarkt entschieden, da dieser eine starke Investorenbasis im Small- und Mid-Cap-Segment und eine ausgeprägte Kultur der Investition in Wachstumsunternehmen bietet.

Das ursprüngliche Portfolio, das hauptsächlich aus bestehenden Beteiligungen von Infinitas Capital besteht, wird in eine einzige Holdinggesellschaft eingebracht, die auch als börsennotiertes Vehikel dienen wird. Dieses Vehikel wird gemeinsam mit Infinitas über seine etablierte Präsenz auf dem privaten Markt und seine langjährigen Beziehungen zu Unternehmern, Risikokapitalgebern und Wachstumsunternehmen weltweit investieren.

Weitere Informationen zur Struktur, zum Zeitplan und zur Zusammensetzung des Portfolios werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Investition in deutsches Immobilienverrentungsunternehmen

Das Vehikel befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren Aktionären der HausVorteil AG (WKN: A31C22 ISIN: DE000A31C222) über den Erwerb von bis zu 25 der ausstehenden Aktien zu aktuellen Marktpreisen. Dadurch kann das Unternehmen eine Ankeraktionärsrolle in dem führenden deutschen Immobilienverrentungsunternehmen übernehmen und es langfristig unterstützen.

Die HausVorteil AG hatte zuvor die Möglichkeit einer Zweitnotierung in Schweden angekündigt.

Um das langfristige Engagement des neuen Investmentvehikels zu unterstreichen, ist im Zusammenhang mit dem geplanten Aktienerwerb an der HausVorteil AG eine freiwillige zusätzliche Lock-up-Vereinbarung von 12 Monaten geplant.

Ernennung eines Leiters für den Bereich Kapitalmärkte

Infinitas hat außerdem seine internen Kompetenzen im Bereich der öffentlichen Märkte gestärkt, indem Alexander Landorph im vierten Quartal des vergangenen Jahres als Leiter des Bereichs Kapitalmärkte für Infinitas mit Schwerpunkt auf den nordischen Ländern eingestellt wurde. Alexander wird für die Aktivitäten von Infinitas auf den öffentlichen Märkten verantwortlich sein, darunter geplante Börsengänge, neue Investitionen in börsennotierte Unternehmen und die Überwachung des bestehenden Portfolios von Infinitas an Investitionen auf den öffentlichen Märkten. Alexander kam von einem Single Family Office in Schweden zu Infinitas und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und M&A in den nordischen Ländern und der DACH-Region. Alexander hat einen Master of Laws der Universität Lund in Schweden und spricht neben Englisch und Deutsch fließend Schwedisch und Dänisch.

Robin Lauber, Gründer von Infinitas Capital, sagte:

"Schweden ist einer der dynamischsten Kapitalmärkte Europas für wachstumsorientierte Unternehmen. Mit unserer neuen Initiative schaffen wir eine Struktur, die unternehmerisches Kapital mit aktiver Kapitalmarktexpertise verbindet. Unser Ziel ist es, als Ankeraktionär zu agieren und langfristigen Wert zu generieren.

Mit der Ernennung von Alexander Ende letzten Jahres haben wir unsere nordische Expertise gezielt gestärkt und freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben, um unsere Kapitalmarktinitiativen zu unterstützen. Im vergangenen Jahr haben wir erkannt, dass wir eine spezielle Ressource benötigen, um unsere Börsengang-Ambitionen voranzutreiben. Obwohl wir den Zeitplan der zuvor kommunizierten Börsengang-Initiativen seit Alexanders Eintritt angepasst haben, um eine optimale Umsetzung zu gewährleisten, sind wir von unseren verbesserten Fähigkeiten überzeugt und freuen uns darauf, die Ergebnisse davon im Laufe dieses Jahres zu präsentieren."

Alexander Landorph, Leiter Kapitalmärkte bei Infinitas Capital, sagte ebenfalls:

"Ich freue mich sehr, zu Infinitas gekommen zu sein, um unsere Initiativen auf dem öffentlichen Markt voranzutreiben. Mit meinem Hintergrund in den nordischen Kapitalmärkten unterstütze ich derzeit unsere geplanten Börsengänge, arbeite Seite an Seite mit unseren Portfoliounternehmen und unseren nordischen Partnern und lege gleichzeitig den Grundstein dafür, ein aktiver Investor auf den nordischen öffentlichen Märkten zu werden.

Wir freuen uns darauf, bald mehr über diese Investitionen und unsere geplanten Börsengänge bekannt zu geben."

Über Infinitas Capital

Infinitas Capital ist das Single-Family-Office der Familie Lauber, das weltweit investiert, um konventionelle Paradigmen in Frage zu stellen und wichtige gesellschaftliche Themen anzugehen. Das Unternehmen unterstützt bahnbrechende Unternehmen, entwickelt durch Immobilienstrategien neue Lebensräume und begleitet Gründer während des gesamten Lebenszyklus ihres Unternehmens von der Vor-Gründungsphase bis zum Börsengang. Wenn Lücken im Markt identifiziert werden, baut es selektiv Unternehmen auf, um ungedeckte Bedürfnisse zu bedienen, bei denen es einen starken strategischen Vorteil hat.

Weitere Informationen finden Sie unter https://infinitas-capital.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260304156102/de/

Contacts:

Medienanfragen



John West Llewellyn Angus Lily Pearce

E-Mail: media@infinitas-capital.com

Rosewood

Telefon: +44 (0)20 7653 8702