© Foto: Shotshop | Zerbor - picture alliance / Shotshop | ZerborDer US-Einzelhändler Ross Stores hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen gemeldet. Die langfristig ohnehin starke Aktie steht vor neuen Rekordnotierungen. Dauerläufer Ross Stores lässt Anlegerherzen höher schlagen Eine der erfolgreichsten und gleichzeitig nur wenig bekannten an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Aktien ist diejenige des US-Einzelhändlers Ross Stores. In den vergangenen 35 Jahren verzeichneten die Anteile ein Kurswachstum von beeindruckenden 24.338 Prozent. Damit schnitten sie um Welten besser ab als der US-Gesamtmarktindex S&P 500, der es im selben Zeitraum auf knapp 1.000 Prozent bringt. Werden Dividenden mitberücksichtigt, fällt die Bilanz mit einer Gesamtrendite …Den vollständigen Artikel lesen
