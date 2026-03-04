Die BU und fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte stehen im täglichen Beratungsalltag von unabhängigen Maklern weiterhin ganz oben auf der Liste. Während der Beratung kommt häufig das Thema fondsgebundene Rentenphase zur Sprache und auch Value for Money gewinnt deutlich an Bedeutung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bleibt das Produkt, zu dem unabhängige Vermittler am häufigsten beraten. Laut einer jährlichen Umfrage des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) unter unabhängigen Vermittlern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact