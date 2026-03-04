Hamburg/Kandel (ots) -- Gemeinsames Bekenntnis zur integrierten Versorgung und zur Stärkung der ambulanten Medizin in der RegionDie Asklepios Südpfalzkliniken GmbH wird zum 01.04.2026 das MVZ Südpfalz mit seinen Standorten in Landau, Herxheim und Edenkoben unter ihrem Dach zusammenführen. Mit dem Erwerb baut Asklepios sein Engagement als Gesundheitsversorger in der Region konsequent aus. Das MVZ Südpfalz ist ein Zentrum für sämtliche Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates mit den Fachgebieten Orthopädie & Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Allgemeine Chirurgie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Schmerztherapie sowie Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Pneumologie. "Während das Gesundheitswesen vor spürbaren Herausforderungen steht, übernehmen wir ganz bewusst Verantwortung für die Daseinsvorsorge unserer Region. Mit unseren Möglichkeiten und Stärken wollen wir die medizinische Versorgung vor Ort sichern und im Sinne der Menschen weiterentwickeln", erklärt Frank Lambert, Geschäftsführer der Asklepios Südpfalzkliniken GmbH, der zukünftig auch die Rolle des Geschäftsführers des MVZ Südpfalz übernehmen wird."Wenn wir im Gesundheitswesen insgesamt effizienter werden wollen, müssen wir die Grenzen zwischen ambulantem und stationärem Bereich überwinden. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht länger auf Reformen zu warten, sondern selbst aktiv zu werden und erweitern daher konsequent unsere ambulanten Strukturen", sagt Lambert. Ziel ist es, den Patient:innen die Wege zu erleichtern und Versorgungsprozesse enger miteinander zu verzahnen. Eine integrierte Struktur bietet dabei konkrete Vorteile: Bereits vorhandenes medizinisches Wissen kann sektorenübergreifend genutzt und digital weitergegeben werden. Doppeluntersuchungen werden vermieden, Behandlungswege klarer gestaltet und Prozesse beschleunigt. Dies entlastet medizinisches Personal und schafft zusätzliche Kapazitäten. Vor allem für Patientinnen und Patienten soll sich die Übernahme des MVZ Südpfalz durch Asklepios spürbar positiv auswirken. Durch den gezielten Ausbau ambulanter Angebote und besser abgestimmte Strukturen sind Termine künftig schneller verfügbar und Behandlungen werden effizienter koordiniert.Der bisherige Eigentümer und Gründer des MVZ Südpfalz, Dr. Alexander Schopp, begrüßt den Übergang ausdrücklich. Der Facharzt für Orthopädie wird dem MVZ auch künftig als Arzt erhalten bleiben und eine aktive Rolle in der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen übernehmen. "Mir war es wichtig, einen Partner zu finden, der nicht nur wirtschaftliche Stabilität mitbringt, sondern vor allem ein echtes Verständnis für medizinische Qualität und für die Herausforderungen der täglichen Versorgung hat", sagt Dr. Schopp. "Mit den Asklepios Südpfalzkliniken haben wir einen Träger gewonnen, der bereit ist, ambulante und stationäre Versorgung konsequent zusammenzudenken. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterhin aktiv mitzugestalten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wie sektorenübergreifende Versorgung eleganter und effizienter gelingen kann."Auch Frank Lambert betont die Bedeutung der weiteren Zusammenarbeit: "Die Zusammenarbeit mit Dr. Schopp im MVZ als Arzt und Impulsgeber ist ein großer Gewinn. Kontinuität, medizinische Expertise und unternehmerische Erfahrung sind entscheidende Faktoren für den nachhaltigen Erfolg sektorenübergreifender Versorgungsmodelle.""Die Akquisition des MVZ Südpfalz steht im Einklang mit der Asklepios Konzernstrategie, unser bundesweites Versorgungsangebot nachhaltig durch gezielte Zukäufe und Beteiligungen an die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Regionen anzupassen und zeigt unsere klare Ausrichtung auf Wachstum und die gemeinsame strategische Weiterentwicklung von ambulanten und stationären Angeboten", so Philip Dehghan, Head of M&A der Asklepios Kliniken Gruppe. "Mit der Übernahme des MVZ Südpfalz stärkt Asklepios die exzellente Vernetzung von ambulanten und stationären Angeboten zur Verbesserung der Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten", sagt Jan Hoffmann, Leiter Konzernbereich Ambulante Medizin der Asklepios Kliniken Gruppe.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. 