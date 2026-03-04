© Foto: 2026 Nordex SE

Die Nordex-Aktie hat in den letzten Wochen eine Rally hingelegt, die selbst einige Bullen staunen lässt. Von unter 12 Euro Anfang 2025 auf zeitweise über 44 Euro. Doch genau hier beginnt das Problem. Denn je steiler der Aufstieg, desto schmerzhafter kann der Fall sein. Wer sich jetzt noch frisch in die Nordex-Aktie einzukaufen traut, sollte wissen, dass sich die Warnzeichen häufen. Die Charttechnik schlägt Alarm, Shortseller erhöhen ihre Positionen mittlerweile, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs. Was steckt wirklich hinter dem Höhenflug und wie lange könnte er noch anhalten?

Die jüngsten Geschäftszahlen lesen sich gut

Zugegeben, die jüngsten Geschäftszahlen von Nordex können sich sehen lassen. Das Unternehmen hat im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro erzielt. Der Auftragsbestand ist auf imposante 16,1 Milliarden Euro gewachsen. Und das Management plant, ab 2027 erstmals Kapital an die Aktionäre zurückzuführen, mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr. Das klingt alles gut, aber hier liegt genau der Haken. Der Kurs hat diese Meldungen bereits eingepreist, er hat sie bereits sogar mehrfach gefeiert. Seit Jahresanfang 2026 hat die Aktie auch enorm zugelegt. Analysten wie Goldman Sachs, Jefferies und Deutsche Bank haben zwar ihre Kursziele angehoben, doch das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Niveau. Das bedeutet, dass selbst die Optimisten unter den Banken von hier aus eher Rückschlagspotenzial als Aufwärtschancen sehen. Wer heute kauft, wettet also darauf, dass die Aktie noch weiter steig, obwohl die Analysen jetzt eher nach unten zeigen.

Charttechnik

Ein Blick auf den Chart genügt, um durchaus nervös zu werden. Die Nordex-Aktie notiert weit über ihrer 200-Tage-Linie, die aktuell bei 24,59 Euro liegt. Das ist kein kleiner Abstand, sondern eine riesige Lücke. Solche Überdehnungen enden selten sanft. Auch der RSI befindet sich in klar überkauftem Terrain. Mit einem Wert von 89 schreit er förmlich nach Korrektur, oder wenigstens nach Gefahr! Verkaufssignale gibt es offiziell zwar noch nicht, aber die Warnzeichen sind da, und wer darauf wartet, bis sie eindeutig sind, könnte schnell zu spät dran sein. Noch beunruhigender ist, dass die letzten Tageskerzen längere Dochte zeigen. Ein Hinweis darauf, dass Anleger im Tagesverlauf Gewinne mitnehmen. Der Kurs wurde also nach oben getrieben, konnte sich dort aber nicht halten. Das ist ein klassisches Müdigkeitszeichen in einem heißlaufenden Aufwärtstrend. Die entscheidende Chart-Marke liegt jetzt bei 40 Euro. Fällt die Aktie darunter, drohen Anschlussverkäufe. Erste Unterstützungen würden dann erst im Bereich zwischen 35,60 und 38,50 Euro greifen. Ein Rutsch unter 30 Euro wäre bei weiterem Verkaufsdruck durchaus denkbar, wenn sich die Stimmung dreht. Und es gibt bereits erste Anzeichen, dass genau das passieren könnte: Die Shortseller D. E. Shaw und LMR Partners haben ihre Wettposten gegen Nordex zuletzt aufgestockt. Profis, die ihr Geld mit fallenden Kursen verdienen, setzen also verstärkt auf eine Korrektur.

Was tun?

Nordex ist kein schlechtes Unternehmen, sondern im Gegenteil. Die Auftragslage ist stark, die Marge entwickelt sich positiv, und der Windenergiemarkt bleibt langfristig ein Wachstumsmarkt. Auch die jüngste Meldung über einen neuen 56-MW-Auftrag für einen Windpark in Hessen zeigt, dass das operative Geschäft läuft. Das alles ist real. Aber der Kurs hat diese Realität längst übertroffen. Wer Nordex schon länger im Depot hat und günstig eingestiegen ist, könnte Absicherungsstopps setzen, um seine Buchgewinne vor großen Verlusten zu schützen. Solche Bewegungen wie bei Nordex brauchen irgendwann eine Pause, und diese Pause kann schmerzhaft sein. Für Neueinsteiger: Das Chance-Risiko-Verhältnis spricht aktuell eher gegen einen Einstieg. Wer einsteigen will, sollte zumindest auf eine deutliche Korrektur warten und diese dürfte höchstwahrscheinlich kommen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

