Zürich (www.anleihencheck.de) - "Auf die tragischen Ereignisse im Nahen Osten am Wochenende kam es zunächst zu einem deutlichen Ausverkauf von Anleihen. Die Renditen stiegen an den wichtigsten Märkten stark an. Diese jüngsten Kursbewegungen lassen sich jedoch weitgehend durch eine teilweise Umkehrung der Rallye der letzten Woche erklären und nicht durch eine dauerhafte Veränderung der Fundamentaldaten. Daher raten wir davon ab, die aktuelle Entwicklung zu extrapolieren", erläutert Dario Messi, Head of Fixed Income Research bei Julius Bär. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
