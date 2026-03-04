Der Nürnberger Energieversorger N-Ergie hat im Jahr 2025 140 neue Ladestationen mit je zwei Ladepunkten errichtet - so viele wie noch nie zuvor. Zudem verzeichnete er im vergangenen Jahr einen neuen Absatz-Rekord beim Ladestrom. An den 785 Ladestationen der N-Ergie wurden insgesamt über 8,8 Millionen Kilowattstunden geladen, wie das Unternehmen mitteilt. Im Stadtgebiet Nürnberg betreibt die N-Ergie aktuell 517 AC- und 23 DC-Ladepunkte. Die weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
