FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Die Umlaufrendite fiel von 2,74 Prozent am Vortag auf 2,71 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es zwei Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,21 Prozentpunkten. Dem standen 77 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,48 Punkten gegenüber. Der Saldo der von der Bundesbank gehandelten Anleihen war ausgeglichen.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 124,87 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk