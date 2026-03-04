Marktbeobachtung - Die Macht des Weltalls: Ein Trend hebt ab



Das Jahr 2026 hat uns direkt in ein Asteroidenfeld aus Marktbewegungen katapultiert. Während Gold und Silber für Wirbel sorgten, wagen wir den Blick ins All: Unsere aktuelle Marktbeobachtung widmet sich der "New Space"-Ökonomie. Was früher reine Staatsdomäne war, entwickelt sich nun zu einem kommerziellen Wachstumsmarkt. Private Investoren und sinkende Startkosten für Raketen treiben Innovation voran und könnten Raumfahrt zu einem relevanten Investmentthema machen. Ob globale Satelliten-Netzwerke für Breitbandinternet oder die Vorbereitung neuer Mondmissionen - die kommerzielle Nutzung des Orbits nimmt deutlich Fahrt auf. Gleichzeitig entstehen neue Chancen, aber auch Risiken, denn viele Geschäftsmodelle sind kapitalintensiv und von regulatorischen Rahmenbedingungen abhängig. Wer sind die Flaggschiffe und Rebellen der Branche? Wie positioniert sich Deutschland im internationalen Wettbewerb? Und warum könnte gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein, den Blick über den Horizont zu wagen? Sie möchten wissen, wie es weitergeht, dann finden Sie jetzt hier die Marktbeobachtung.









