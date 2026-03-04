Die CrowdStrike-Aktie stand in den vergangenen Wochen und Monaten unter starkem Abgabedruck und hat gegenüber den November-Tops bis zu -40% an Wert eingebüßt. In den letzten Tagen setzte eine kleinere Erholung ein. Nun hat der Cybersecurity-Anbieter frische Zahlen vorgelegt. Treiben diese die Aktie weiter nach oben? Erwartungen bei Umsatz und Gewinn geschlagen Der US-Konzern hat mit den Zahlen zum vierten Quartal des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de