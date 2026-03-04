© Foto: OpenAIUm den Engpass im Hormus zu umgehen, bittet Pakistan Saudi-Arabien, Öl über Yanbu zu leiten. Weitere Länder könnten nachziehen, und nach dem Hormus-Engpass auf Alternativen setzen.Pakistan hat Saudi-Arabien gebeten, die Öllieferungen über den Rotmeerhafen Yanbu zu leiten, wie das pakistanische Erdölministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung mitteilte. In der Mitteilung hieß es, dass saudi-arabische Quellen die Sicherheit der Lieferungen über den Hafen von Yanbu am Roten Meer zugesichert hätten, was dazu beitragen könne, den Energiebedarf zu decken. Außerdem sei ein Schiff nach Yanbu geschickt worden, um Rohöl für Pakistan abzuholen. Demnach bekräftigte Riad seine Unterstützung für …Den vollständigen Artikel lesen
