

EQS-Media / 04.03.2026 / 14:26 CET/CEST

Bremen, den 4. März 2026 - Die HTB Group, einer der führenden Spezialisten für Sachwertinvestments und Zweitmarktanteile in Deutschland, gibt eine signifikante Erweiterung ihres Geschäftsmodells bekannt. Ab sofort umfasst das Ankaufsprofil der Gruppe neben den etablierten geschlossenen Immobilienfonds auch Anteile an offenen Immobilienfonds. Der Erwerb erfolgt im Rahmen eines neu aufgelegten Spezial-AIF. Strategischer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte Mit diesem Schritt bricht die HTB Group die bisherige Fokussierung auf geschlossene Strukturen auf und nutzt ihre langjährige Expertise im Zweitmarkt, um ein neues Marktsegment zu erschließen. Während geschlossene Fonds seit Jahrzehnten das Kerngeschäft bilden, reagiert die HTB mit der Ausweitung auf offene Immobilienfonds auf die aktuelle Marktdynamik und den steigenden Liquiditätsbedarf von Privatanlegern sowie institutionellen Investoren. Neuer Spezial-AIF als Vehikel für den Ankauf Die Akquisition der Anteile an offenen Immobilienfonds erfolgt über einen neu initiierten Spezial-AIF (Alternative Investmentfonds). Dieser Fonds ist gezielt darauf ausgerichtet, Opportunitäten im Zweitmarkt zu nutzen, die durch Rücknahmebeschränkungen oder längere Haltefristen bei offenen Immobilienfonds entstehen können. "Die Erweiterung unseres Fokus ist die logische Konsequenz unserer Marktführerschaft für regulierte Produkte im Zweitmarkt", erklärt die Geschäftsführung der HTB Group. "Durch den neuen Spezial-AIF bieten wir Anlegern eine professionelle Exit-Lösung in einem Segment, das bisher nicht zu unserem Kerngeschäft gehörte, aber enorme Synergien zu unserer bestehenden Immobilien-Expertise aufweist." Vorteile für Verkäufer und Marktteilnehmer Durch den Einstieg der HTB Group in den Ankauf offener Immobilienfonds profitieren Marktteilnehmer von: Schneller Liquidität: Ein effizienter Ankaufsprozess ermöglicht kurzfristige Exits abseits der regulären Rückgabemodalitäten.

Ein effizienter Ankaufsprozess ermöglicht kurzfristige Exits abseits der regulären Rückgabemodalitäten. Transaktionssicherheit: Die HTB Group verfügt über die notwendige Kapitalbasis und das Know-how für großvolumige Transaktionen.

Die HTB Group verfügt über die notwendige Kapitalbasis und das Know-how für großvolumige Transaktionen. Expertise: Die tiefgehende Analyse von Immobilienportfolios innerhalb der Fondsstrukturen sichert eine marktgerechte Bepreisung. Mit dieser Portfolioerweiterung unterstreicht die HTB Group ihren Anspruch, als ganzheitlicher Manager im Bereich der Sachwerte zu agieren und innovative Lösungen für komplexe Zweitmarktsituationen anzubieten. Verkäufer können über die Homepage www.wirkaufendeinenanteil.de Kontakt zur HTB Group aufnehmen. Über die HTB Group Die HTB Group ist ein auf Sachwertinvestments spezialisiertes Emissionshaus mit Sitz in Bremen. Mit einer mehr als 20-jährigen Historie und Expertise in den Bereichen Asset Management, Zweitmarkt und Investmentverwaltung betreut die Gruppe ein Portfolio von rund einer halben Milliarde Euro in den Anlageklassen Immobilien und Private Equity. Pressekontakt HTB Hanseatische Fondshaus GmbH An der Reeperbahn 4 A 28217 Bremen E-Mail: vertrieb@htb-group.de

Emittent/Herausgeber: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News