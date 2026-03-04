Straelen (ots) -Ostern steht neben Zeit mit der Familie und Kindheitserinnerungen auch für kleine Genussmomente: den Duft von frischem Gebäck und die Freude, wenn alle an einer liebevoll gedeckten Kaffeetafel zusammenkommen. Dieses Gefühl von Vertrautheit und Genuss greift bofrost* in diesem Jahr auf und macht es Gastgebenden leicht, ihre Liebsten ohne großen Aufwand zu verwöhnen. Im Mittelpunkt stehen feine Desserts, fruchtige Klassiker und kleine Überraschungen, die den Frühling auf dem Tisch in Szene setzen. Servierfertig, unkompliziert und mit garantiertem Genuss - direkt bis an die Haustür geliefert und mit persönlicher Beratung.Schoko Eis-Ostereier: die süße Belohnung nach der EiersucheNachdem die Osternester nach der Eiersuche gefüllt sind, ist Zeit für eine kleine Verschnaufpause mit etwas Süßem: Die feinen Schoko Eis-Ostereier bestehen aus einer knackigen Hülle aus belgischer Milchschokolade, gefüllt mit einer zarten Vanilleeiscreme und einem Topping aus Maracuja-Sauce - ein besonderer Genuss für die, die es gerne süß und fruchtig mögen. Portionsgerecht und servierfertig lassen sich die Schoko Eis-Ostereier im Handumdrehen anrichten - als Hingucker am besten in kleinen Eierbechern oder dekoriert mit frischen Beeren und gerösteten Mandelblättchen.Schoko Eis-Ostereier, 6 Stück = 240 ml | EUR 11,99Eisdessert Panna Cotta ErdbeerFür alle, die es zu Ostern noch fruchtiger mögen: Das Eisdessert Panna Cotta Erdbeer vereint eine feine Eiscreme nach Panna Cotta Art mit einer fruchtigen Erdbeersauce. Serviertipp: Die einzeln verpackten und dadurch gut portionierbaren Desserts mit frischen Erdbeeren und Minze servieren. Das ist im Handumdrehen gemacht und ideal für den Nachmittagskaffee, den spontanen Besuch oder als krönender Abschluss des Festtagsmenüs.Eisdessert Panna Cotta Erdbeer, 6 Stück = 600 ml | EUR 11,99Rote-Früchte-EistörtchenWer zu Ostern gern bei frischen Frühlingsfarben und roten Früchten bleibt, wird die Rote-Früchte-Eistörtchen lieben: Ein fruchtig-erfrischendes Eisdessert aus zart schmelzendem Rote-Früchte-Sorbet mit einem Kern aus Vanille-Eis. Getoppt ist das Törtchen mit einer süß-luftigen Baiserhaube. Mit einigen Meringue-Bröseln oder frischen, roten Früchten dekoriert, lassen sich diese Hingucker im Handumdrehen in einen kleinen Patisserie-Moment für zuhause verwandeln.Rote-Früchte-Eistörtchen, 4 Stück = 480 ml | EUR 9,99Auf der Suche nach kreativen Osterrezepten? Inspiration liefert die bofrost*Rezeptwelt (https://www.bofrost.de/search?text=ostern&searchType=recipe) mit vielfältigen Ideen für ein entspanntes Osterfest - von süß bis herzhaft, unkompliziert und genussvoll.WaldfruchtrolleEine luftig-leichte Biskuitrolle, gefüllt mit einer Joghurt-Sahne-Füllungund einer leckeren Waldfruchtfüllung: Die Waldfruchtrolle ist ein unkomplizierter Klassiker für jeden Anlass. Die fruchtige Biskuitrolle bringt Farbe auf die Tafel und schmeckt hervorragend, ob pur, mit einer Kugel Vanilleeis, einem Klecks geschlagener Sahne oder ein paar frischen Beeren. Einfach auftauen und fertig zum Servieren.Waldfruchtrolle, 400 g | EUR 9,99Gilia Lemon SpritzOb als edler Aperitivo zum Frühschoppen, als spritziger Begleiter zu Kuchen und Dessert oder als Absacker nach dem Osterbrunch: Der Gilia Lemon Spritz erinnert mit seinem wunderbaren Limoncello-Aroma an Urlaub in Italien. Die Frische sonnengereifter Zitronen - spritzig, leicht und voller Frühlingsaroma - sorgt für eine mediterrane Lebensfreude. Mit einer Zitronenzeste und einer Kugel fruchtig- süßen Eises, wird der Gilia Limoncello Spritz außerdem zu einem frischen, frühlingshaften Blickfang auf der Ostertafel.Gilia Lemon Spritz, 750 ml | EUR 9,99bofrost* zeigt wieder einmal: Leichtigkeit, wenig Aufwand und mehr gemeinsame Zeit mit den Liebsten passen zusammen. Tiefgekühlte Desserts von besonderer Qualität, die mühelos gelingen und zugleich Raum für eigene Ideen lassen, sodass Genuss und Geselligkeit im Mittelpunkt stehen - so, wie es an Ostern sein sollte. Für weitere Köstlichkeiten rund um ein gelungenes Osterfest hat bofrost* das passende Angebot. Wie gewohnt ohne Vorbereitungsstress und direkt bis an die Haustür geliefert. Persönliche Beratung und bester Service sind beim Tiefkühlexperten inklusive.bofrost* steht seit fast 60 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 258 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,7 Millionen Kundinnen und Kunden, davon über 2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 17 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAnja PelzerTel.: 02834 707-701E-Mail: anja.pelzer@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/6228811