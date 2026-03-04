Berlin (ots) -- Jede beziehungsweise jeder vierte Deutsche hat schon einmal ein Buch oder Comic zu Games gelesen- Rund 9 von 10 Deutschen, die sich für solche Bücher interessieren, möchten dadurch mehr über den Hintergrund von Geschichten aus Spielen erfahren- Für 85 Prozent der Interessierten erweitert Literatur zu Games das Spielerlebnis über das Spielen hinausVom Buch zum Spiel, vom Spiel zum Buch: Romane, Kurzgeschichten und Comics zu Games begeistern mittlerweile eine Millionenleserschaft in Deutschland. So hat rund ein Viertel der Deutschen (24 Prozent) ab 16 Jahren schon einmal ein Buch oder Comic gelesen, das mit Computer- und Videospielen zu tun hat. Das entspricht 17 Millionen Menschen. Bei den Deutschen zwischen 16 und 44 Jahren sind es sogar im Durchschnitt 4 von 10 (39 Prozent). Das ergab eine repräsentative Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov. Games und Literatur sind dabei vielfältig verwoben: So erwecken Games wie "The Witcher" und "Metro 2033" Geschichten aus Buchvorlagen faszinierend zum Leben. Gleichzeitig erzählen Bücher und Comics zu beliebten Spiele-Titeln wie "World of Warcraft" oder "God of War" spannende Storys aus Games-Welten weiter und bieten neue Perspektiven auf diese. Das Potenzial hier ist auch in Zukunft groß, denn rund 11 Millionen Deutsche (16 Prozent) haben zwar noch nie solche Bücher oder Comics gelesen, haben aber für eine künftige Lektüre Interesse daran."Games enden längst nicht mehr am Bildschirm: Mit ihren vielschichtigen, mitreißenden Welten und beeindruckenden Charakteren liefern immer mehr Computer- und Videospiele spannende Vorlagen für Bücher und Comics, die Millionen Menschen faszinieren. Spiele, die erfolgreich Buchvorlagen adaptieren, kurbeln wiederum das Interesse am literarischen Werk häufig noch weiter an. Beide Bereiche bilden eine ideale Ergänzung: So erfahre ich mehr über meine Lieblingscharaktere und erlebe die Geschichten, die mich interessieren, mit einer neuen Wendung. Das macht Games aktuell zum angesagten Lesetipp!"Mehr Hintergrund aus den Spielen erfahren und die Entwicklung von Charakteren weiterverfolgenWarum interessieren Bücher und Comics zu Games besonders? Rund 9 von 10 (88 Prozent) der an solchen Werken Interessierten möchten mehr über den Hintergrund von Geschichten aus den Spielen erfahren. Knapp 87 Prozent möchten im Buch oder Comic die Entwicklung von Spielcharakteren weiterverfolgen. Für jeweils 86 Prozent der Lesenden und Interessenten sind Bücher rund um Games spannend, weil sie so neue Perspektive auf bekannte Spielewelten bekommen und die Geschichten aus Games weiterverfolgen können. Für rund 8 von 10 (85 Prozent) erweitern literarische Werke, die mit Games zu tun haben, das Spielerlebnis über das eigentliche Spielen hinaus.Informationen über die UmfragedatenDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2047 Personen zwischen dem 07. und 12.11.2025 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.Pressekontakt:Velyana Richtergame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-12E-Mail: velyana.richter@game.dewww.game.deInstagram: game_verbandLinkedIn: game-verbandBluesky: gameverband.bsky.socialOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/6228822