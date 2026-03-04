Voller Stolz gibt Linnea bekannt, dass sein Cannabidiol (CBD)-Isolat ein Zertifikat der Eignung für die Europäische Pharmakopöe (CEP) erhalten hat.

Das CEP dient als Nachweis dafür, dass die Qualität eines pharmazeutischen Wirkstoffs (API) durch die Monographien der Europäischen Pharmakopöe angemessen kontrolliert wird, wodurch seine Sicherheit, Qualität und Konformität für die Verwendung in Arzneimitteln in Europa gewährleistet ist.

Das CEP wird von der Europäischen Direktion für die Qualität von Arzneimitteln und Gesundheitsfürsorge (EDQM) ausgestellt und stellt eine unabhängige Validierung der Konsistenz, Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften für den europäischen Markt dar. Dies vereinfacht folglich das Zulassungsverfahren (MA) für neue Arzneimittel, da eine detaillierte Bewertung des Wirkstoffs durch die Aufsichtsbehörden nicht erforderlich ist.

Dieser Meilenstein stellt eine bedeutende Errungenschaft für das Unternehmen dar und bekräftigt sein Engagement für die Lieferung konsistenter und hochwertiger Cannabinoid-Inhaltsstoffe. Die Zertifizierung bietet Kunden und Partnern Sicherheit hinsichtlich Produktqualität, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Fertigungskompetenz.

"Diese Leistung spiegelt unseren unermüdlichen Fokus auf Qualität, Transparenz und regulatorische Exzellenz wider", sagte Giorgia Tossi, Chief Quality Officer Technical Responsible/QP. "Wir sind unseren Teams, deren Engagement diesen Meilenstein ermöglicht hat, und unseren Kunden, die uns weiterhin ihr Vertrauen schenken, sehr dankbar."

Mit dieser Zertifizierung stärkt Linnea seine Position als vertrauenswürdiger Lieferant von hochwertigen Cannabinoid-Inhaltsstoffen und setzt seinen Weg zu einer verbesserten globalen Compliance und Qualitätsführerschaft fort.

ÜBER LINNEA

Linnea wurde 1982 gegründet und ist ein in der Schweiz ansässiger Hersteller von hochwertigen pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika- und Kosmetikindustrie. Das Unternehmen, das in einer GMP-zertifizierten Anlage produziert, ist auch führend im Bereich medizinischer Cannabinoide und verfolgt einen pharmazeutisch orientierten Ansatz bei der Entwicklung von Cannabinoiden. Linnea bedient über 300 Kunden in mehr als 50 Ländern und kombiniert regulatorisches Fachwissen, wissenschaftliche Exzellenz und maßgeschneiderte Unterstützung, um weltweit hochwertige, konforme Lösungen anzubieten.

www.linnea.ch

www.linneacannabinoids.ch

Daniela Guerriero

Marketing Communications Manager

Telefon +41.91.850 5050

dguerriero@linnea.ch