Mainz (ots) -
Woche 11/26
Sonntag, 08.03.
Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:
20.15 Neu
neoriginal
How to Kill Your Sister
2143 km
21.00 neoriginal
How to Kill Your Sister
1635 km
(Bitte streichen: 'Folge 1' bzw. 'Folge 2'.)
Woche 12/26
Sonntag, 15.03.
Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:
20.15 neoriginal
How to Kill Your Sister
1131 km
20.55 neoriginal
How to Kill Your Sister
408 km
(Bitte streichen: 'Folge 3' bzw. 'Folge 4'.)
Woche 13/26
Sonntag, 22.03.
Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:
20.15 neoriginal
How to Kill Your Sister
51 km
21.00 neoriginal
How to Kill Your Sister
0 km
(Bitte streichen: 'Folge 5' bzw. 'Folge 6'.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6228844
Woche 11/26
Sonntag, 08.03.
Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:
20.15 Neu
neoriginal
How to Kill Your Sister
2143 km
21.00 neoriginal
How to Kill Your Sister
1635 km
(Bitte streichen: 'Folge 1' bzw. 'Folge 2'.)
Woche 12/26
Sonntag, 15.03.
Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:
20.15 neoriginal
How to Kill Your Sister
1131 km
20.55 neoriginal
How to Kill Your Sister
408 km
(Bitte streichen: 'Folge 3' bzw. 'Folge 4'.)
Woche 13/26
Sonntag, 22.03.
Bitte Korrektur der Folgentitel beachten:
20.15 neoriginal
How to Kill Your Sister
51 km
21.00 neoriginal
How to Kill Your Sister
0 km
(Bitte streichen: 'Folge 5' bzw. 'Folge 6'.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6228844
© 2026 news aktuell