DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei IIF-European Summit 10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025 und Pressekonferenz mit Präsident Nagel *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,0% gg Vq 3. Quartal: -1,9% gg Vq *** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung *** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank *** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture in honour of Robert Mundell 19:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Event der New York Bankers Association - CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

