Der Kurs des Bitcoin hat sich zuletzt überraschend deutlich erholen können und ist zurück über die Marke von 70.000 US-Dollar gestiegen. Jetzt bietet sich für Anleger die Chance auf möglicherweise schnelle Gewinne, doch Vorsicht ist geboten. Am Mittwoch notiert der Bitcoin überraschend über der Marke von 70.000 US-Dollar. Ursache sind starke ETF-Zuflüsse in den USA sowie das wachsende Interesse der iranischen Bevölkerung am Krypto-Markt, um Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE