Der Krieg im Iran und die steigenden Energiepreise treffen Europa besonders hart. Doch trotz eines Anstiegs der Bewertungen bleibt Europa für Investoren ein attraktives Ziel, betonen die Analysten von Goldman Sachs.Die breiten europäischen Aktienindizes STOXX Europe 50 und STOXX Europe 600 haben sich am Mittwoch leicht vom Iran-Schock zum Wochenstart erholt. Beide Indizes notieren rund 1,5 Prozent im Plus, genau wie der DAX. Auch der CAC40 und der britische Leitindex FTSE100 notieren im Grünen. Auf Wochensicht steht allerdings immer noch ein klares Minus zu Buche. Der Grund: Steigende Energiepreise sind für Europa besonders problematisch, da viele Länder stark von Gasimporten abhängig sind. …Den vollständigen Artikel lesen
