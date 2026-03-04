Finanzierung durch DC Global Ventures, Lumination Capital, bestehende Investoren und einen neuen strategischen Investor

Polares Medical SA ("Polares"), ein Unternehmen im Bereich der strukturellen Herzmedizin, das das MRace Posterior Leaflet Replacement (PLR)-System für Mitralklappeninsuffizienz (MR) entwickelt, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt. Die überzeichnete Finanzierung wurde mit starker Beteiligung von DC Global Ventures, Lumination Partners, bestehenden Investoren und einem neuen strategischen Investor erreicht.

Polares konzentriert sich auf die große und wachsende Population von Patienten, die an Mitralklappeninsuffizienz leiden, einer Herzklappenerkrankung, insbesondere an sekundärer MR, einer Erkrankung, die häufig mit einer transkatheteralen Edge-to-Edge-Reparatur (TEER) behandelt wird.

Während TEER die Behandlungslandschaft verändert hat, kann die anatomische Komplexität die Anwendbarkeit bei bestimmten Patienten einschränken. Das MRace Posterior Leaflet Replacement System wurde entwickelt, um die transkatheteralen Behandlungsmöglichkeiten für ein breites Spektrum von Mitralklappenanatomien zu erweitern, das Verfahren zu vereinfachen und zukünftige Behandlungswege zu erhalten.

Die Finanzierung baut auf der zunehmenden klinischen Dynamik für MR ace auf, das mittlerweile bei mehr als 70 Patienten implantiert wurde. Diese erweiterte klinische Erfahrung hat das Konzept des Posterior Leaflet Replacement bestätigt und zu überzeugenden Ergebnissen geführt. Die Erlöse aus der Finanzierung werden für die Weiterführung klinischer Studien in den USA, Europa und Australien verwendet.

"Wir glauben, dass der Posterior Leaflet Replacement ein neues Kapitel in der transkatheteralen Mitralklappentherapie darstellt", sagte Dr. Jacques R. Essinger, Chief Executive Officer von Polares Medical. "Mit mehr als 70 Patienten in der klinischen Erfahrung und vielversprechenden Einjahresdaten, die eine anhaltende Sicherheit und Wirksamkeit belegen, haben wir eine starke Grundlage für MRace geschaffen. Diese Finanzierung versetzt uns in die Lage, das Behandlungsparadigma für komplexe Mitralklappeninsuffizienz voranzutreiben."

"Polares wendet sich an einen der größten und wichtigsten Märkte für strukturelle Herzerkrankungen mit einem differenzierten Ansatz", sagte Min Cui, Managing Partner von DC Global Capital. "Das MRace-System hat das Potenzial, ein breites Spektrum von Patienten zu behandeln und den Zugang zu Mitralklappeninterventionen weltweit zu erweitern."

Über Polares Medical

Polares Medical SA ist ein Unternehmen im Bereich der strukturellen Herzerkrankungen, das sich in der klinischen Phase befindet und das MRace Posterior Leaflet Replacement System entwickelt, eine neuartige Transkatheter-Therapie zur Behandlung von Patienten mit Mitralklappeninsuffizienz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, und ist in den USA in Palo Alto, Kalifornien, tätig.

