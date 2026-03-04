Personeller Neuzugang für Howden Deutschland: Heiko Kruse ist seit Anfang März 2025 neuer Head of Credit & Surety. In dieser Funktion übernimmt der 51-Jährige die Leitung des Bereichs Credit & Surety Bankenvertrieb. Zuletzt war Kruse als Branch Manager bei der MRH Trowe Credit & Finance GmbH. Die Howden Deutschland AG hat ihr Führungsteam verstärkt: Heiko Kruse hat den Posten als neuer Head of Credit & Surety übernommen. Seit 01.03.2026 leitet der 51-Jährige in dieser Rolle den Bereich Credit & ...Den vollständigen Artikel lesen ...
