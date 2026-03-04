Köln/Frankfurt (ots) -Während das Alltagsleben immer schneller, zunehmend digitaler und weniger vorhersehbar wird, sehnen sich europäische Reisende nach Sicherheit, Einfachheit und Erholung - von der Urlaubsplanung bis zur Heimkehr. Dies ist die zentrale Erkenntnis des heute veröffentlichten europäischen Trendreports der DERTOUR Group, der das europäische Reiseverhalten beleuchtet. Hierzu wurden Anfang Februar 8000 Personen in 13 europäischen Ländern befragt sowie DERTOUR Group Buchungsdaten aus 16 Märkten ausgewertet.Reisen als Grundbedürfnis in unsicheren ZeitenTrotz zunehmender globaler Instabilität bleibt Reisen eine der wichtigsten Konsumprioritäten in Europa. 38 % der Befragten priorisieren Ausgaben für Reisen vor anderen Ausgaben wie für Sparen, Investitionen, Gesundheit, Fitness, Mode oder Technologie - in Deutschland sind es sogar 43 %. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert von Urlauben heutzutage. "In einer Zeit, in der sich das Leben herausfordernder und unsteter anfühlt, sehnen sich die Menschen nach Erholung", sagt Christoph Debus, CEO der DERTOUR Group. "Reisen bedeutet nicht mehr, möglichst viel zu erleben - sondern sich besser und vor allem sicher zu fühlen. Unsere Studie zeigt, dass sich Europäer nach Urlauben sehnen, die sie entspannen lassen, ihnen Balance schenken und Zeit für sich selbst und ihre Liebsten geben."Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider:- Reisemotivation: 57,2 % der europäischen Reisenden reisen vor allem, um sich zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen - dies ist die Hauptmotivation über alle Altersgruppen hinweg. In Deutschland beläuft sich der Wert auf 53,4 %, während 39 % der deutschen Reisenden vor allem zur mentalen Erholung und Stressreduzierung reisen - der höchste Wert im Ländervergleich.- Reiseerlebnisse: Für das Jahr 2026 stehen deshalb Urlaube mit Fokus auf Erholung und ohne geplante Aktivitäten mit 34,4 % Zustimmung bei Reisenden an erster Stelle. Gleichzeitig ist das Interesse an Naturerlebnisse auf Reisen hoch.- Auch bei der Planung zählt Einfachheit: Unter Reisenden, die üblicherweise Pauschalreisen buchen, ist der Hauptgrund für die Wahl dieser Reiseart die bequeme Komplettbuchung (38,4 %), gefolgt vom Preis-Leistungs-Verhältnis (36,2 %) und dem reduzierten Planungsaufwand (30,7 %).- Persönliche Ansprechpartner gefragt: Für heutige Reisende ist es wichtig, im Notfall auf kompetente Unterstützung zurückgreifen zu können: 32,1 % der Befragten, die üblicherweise persönliche Beratung nutzen oder daran interessiert sind, schätzen die Hilfe in der Krise besonders.Der Wunsch nach mühelosem ReisenEuropaweit schätzen Reisende einfache und bequeme Lösungen. Pauschalreisen bleiben auch weiterhin sehr beliebt, weil sie die Planung erleichtern: 38,4 % der Reisenden, die üblicherweise eine Pauschalreise buchen, entscheiden sich dafür, weil alles in einer Buchung enthalten ist; 30,7 % möchten den Planungsaufwand reduzieren. "Pauschalreisen bedienen heutzutage den Wunsch nach Planbarkeit, Sicherheit und einem Gefühl der Ruhe schon vor Reisebeginn", sagt Christoph Debus. In Großbritannien entscheidet sich fast jeder vierte Reisende immer für Pauschalreisen; in Deutschland werden vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der geringe Planungsaufwand an der Pauschalreise geschätzt, ebenso wie die zuverlässigen Qualitätsstandards, die durch den Veranstalter gewährleistet werden.Preis-Leistungs-Verhältnis und Sicherheit von Reisen im FokusSteigende Kosten, Inflation und eine schwächere Wirtschaftslage bedeuten nicht, dass Reisende weniger Urlaube machen. Sie führen vielmehr dazu, dass Reisende stärker auf ihr Budget achten und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem der wichtigsten Planungskriterien wird. Für 60,8 % der Reisenden ist dies ein entscheidender Faktor bei der Urlaubsplanung.Gleichzeitig spielt die Sicherheit des Reiseziels eine zentrale Rolle: 36,3 % der Reisenden nennen sie als einen der wichtigsten Faktoren für die Planung eines Urlaubs. Dies ist Ausdruck des gestiegenen Bewusstseins für geopolitische Unsicherheiten und Extremwetterereignisse. Der Fokus auf finanzielle und physische Sicherheit ist besonders deutlich in Finnland, Frankreich und Rumänien zu beobachten. "Wir gehen davon aus, dass das Bedürfnis nach Sicherheit in Zukunft eher zunehmen wird. Diesem wichtigen Bedürfnis entsprechen wir mit dem umfangreichen Schutz der Pauschalreisen, die heute gleichzeitig einen hohen Individualisierungsgrad bieten", erläutert Christoph Debus. In Deutschland steht neben dem Faktor Preis-Leistungs-Verhältnis auch die Qualität der Unterkünfte hoch im Kurs - 55 % der Befragten gaben diesen Aspekt als wichtigstes Kriterium bei der Urlaubsplanung an.Persönliche Beratung als Anker42,1 % der Reisenden nutzen eine persönliche Beratung zur Planung ihrer Reisen. Weitere 32,1 % zeigen ein Interesse an individueller Beratung. Besonders wichtig ist ihnen dabei die Sicherheit, im Notfall auf verlässliche Unterstützung zurückgreifen zu können. Die Ergebnisse spiegeln dieses emotionale Bedürfnis deutlich wider: 32,1 % der Reisenden, die persönliche Beratung üblicherweise nutzen oder daran interessiert sind, schätzen an dieser vor allem, dass sie im Ernstfall Unterstützung erhalten. 30,1 % vertrauen darauf, dass Berater die besten Reiseoptionen kennen, und 29,3 % nennen das Bedürfnis nach einem zuverlässigen Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen als Vorteil der persönlichen Beratung. Ergänzend dazu geben 28,9 % an, einfach Zeit sparen zu wollen. "Unsere Gäste möchten sich nicht nur auf der Reise unterstützt fühlen, sondern schon bei der Buchung", betont Christoph Debus. "Das beruhigende Gefühl, in unsicheren Momenten Experten zur Seite zu haben, ist zu einem der größten emotionalen Vorteile der persönlichen Beratung geworden. Gerade im Kontext der aktuellen Ereignisse in Nahost zeigt sich der Mehrwert einer persönlichen Unterstützung im Krisenfall."Weniger ist mehr: Ruhe als ReiseerlebnisErholung ist das dominante Reisemotiv in Europa: 57,2 % der Reisenden reisen in erster Linie, um zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen; Urlaub dient somit zunehmend als Pause vom Alltagsstress. Die Finnen belegen mit 67 % den Spitzenplatz unter den Erholungssuchenden. Viele Urlauber wünschen sich zudem Reisen ohne festen Zeitplan: 34,4 % setzen auf einfache Entspannung ohne geplante Aktivitäten. Damit ist das "süße Nichtstun" 2026 die liebste Urlaubsbeschäftigung.Auch das mentale Wohlbefinden spielt im Urlaub eine wichtige Rolle - 34,2 % reisen, um Stress abzubauen. Dies gilt insbesondere für Deutsche, Briten und Rumänen. "Was alle befragten Nationen eint, ist die Sehnsucht nach Entspannung", kommentiert Christoph Debus. "Überall in Europa wünschen sich die Menschen Reisen, die es ihnen ermöglichen, durchzuatmen. Das ist ein starkes Signal für die gesamte Reisebranche und auch eine Aufgabe, die wir als einer der führenden Reiseanbieter in Europa gerne erfüllen."Der Ruf der NaturDie Natur wird in diesem Jahr zum zentralen Schauplatz für das neue Reise-Mindset. Fast jeder dritte Reisende nennt das "Eintauchen in die Natur" als wichtiges Reisemotiv, und 23,2 % planen im Jahr 2026 Outdoor-Erlebnisse in ihren Urlauben zu priorisieren - in Deutschland liegt der Anteil mit 26 % sogar noch etwas höher. In Tschechien und der Slowakei sind Naturerlebnisse eine besonders starke Reisemotivation und unterstreichen das Bedürfnis Reisender nach Umgebungen, die beim Abschalten und Entschleunigen helfen."Da sich die Reisegewohnheiten in Europa stetig verändern, ist es uns wichtig, nah an dem zu sein, was Reisenden wirklich wichtig ist und Reiseerlebnisse zu schaffen, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen", fasst Christoph Debus zusammen.MethodeDie Studie kombiniert Buchungsanalysen der DERTOUR Group aus 16 europäischen Märkten mit einer vom 2. bis zum 6. Februar 2026 von Appinio durchgeführten Onlinebefragung mit 8000 Befragten in 13 Märkten. Befragt wurden Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren mit einer für das jeweilige Land repräsentativen Alters- und Geschlechterverteilung. Insgesamt umfasst die Erhebung 1000 Teilnehmende in Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie 500 Teilnehmende in den übrigen Märkten und stellt damit eine breit angelegte europäische Stichprobe sicher.Die ausführlichen Studienergebnisse sind hier (https://www.dertour-group.com/die-sehnsucht-nach-unbeschwertheit/) zum Download verfügbar. 