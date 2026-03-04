DJ MÄRKTE USA/Dow & Co mit Erholungsversuch erwartet - Ölpreisanstieg gebremst

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem sich die US-Börsen bereits an den beiden ersten Handelstagen nach Ausbruch des Kriegs in Nahost sehr gut gehalten und nur moderate Einbußen erlitten haben, zeichnet sich für den Start am Mittwoch ein Erholungsversuch ab. Sie würden damit der Gegenbewegung in Europa folgen, wo es jüngst aber auch zu einem deutlicheren Rücksetzer gekommen war vor dem Hintergrund stark gestiegener Energiepreise und damit verbundener Inflationssorgen.

Die entscheidende Frage aus Sicht der Finanzmärkte ist weiter die nach der Dauer der militärischen Eskalation. Dies ist unter anderem im Hinblick auf das Ölangebot aus der Region wichtig, das durch die Straße von Hormus transportiert wird, die derzeit vom Iran blockiert wird.

Zur aktuell zu sehenden Entspannung trägt bei, dass die Ölpreise nach dem gewaltigen Anstieg zunächst die Hochs vom Vortag um 85 Dollar je Barrel nicht mehr erreichen. Brent-Öl kostet aktuell 81,30 Dollar. US-Finanzmimister Bessent kündigte Maßnahmen zur Stabilisierung der Öllieferungen durch den Persischen Golf an. Unter anderem sagte er: "Wenn es angemessen ist und sollte es nötig sein, wird die US-Marine den Öltankern eine sichere Durchfahrt durch die Meerengen gewähren.

Der Dollar hat seine Aufwertung zunächst beendet, was ebenfalls Entspannung signalisiert. Der Euro kann sich leicht auf 1,1639 Dollar erholen. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen leicht nach oben, die Zehnjahresrendite steigt um 1 Tick auf 4,06 Prozent. Das Gold ist nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag als sicherer Hafen wieder gesucht. Die Feinunze verteuert sich um rund 2 Prozent auf 5.184 Dollar.

Konjunkturseitig ist der ADP-Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen als erwartet. Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stieg im Februar deutlicher als erwartet, allerdings von einer nach unten revidierten Vormonatsbasis. Akzente setzen die Daten zunächst nicht. Kurz nach Handelsbeginn könnte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im Februar möglicherweise für Bewegung sorgen, wenngleich angesichts der geopolitischen Lage Wirtschaftsdaten derzeit etwas in den Hintergrund rücken dürften. Volkswirte erwarten den ISM-Index mit 53,5 Punkten, nach 53,8 im Vormonat.

Auf Unternehmensseite rechnet Gitlab, ein Anbieter von Software-Entwicklungstools, mit einem langsameren jährlichen Umsatzwachstum, was wieder Bedenken hinsichtlich der Bedrohung durch Künstliche Intelligenz schürt. Die Aktie verliert vorbörslich fast 11 Prozent.

Das Cybersecurity-Unternehmen Crowdstrike wartet mit guten Quartalsergebnissen und einem Ausblick knapp über der Erwartung auf. Laut dem Unternehmen steigt das Kundeninteresse, weil KI-Anwendungen komplexere Cyber-Bedrohungen mit sich brächten. Crowdstrike geben ein halbes Prozent ab. Box ziehen um gut 5 Prozent an. Das Cloud-Speicherunternehmen hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal übertroffen, ebenso die Erwartungen an den Ausblick.

Moderna verteuern sich um 9,2 Prozent, nachdem der Impfstoffhersteller einen Patentstreit gegen Zahlung von 950 Millionen Dollar beigelegt und damit Rechtsstreitigkeiten über seinen Covid-19-Impfstoff beendet hat. Am Aktienmarkt war eine deutlich höhere Vergleichszahlung nicht ausgeschlossen worden.

Ross Stores machen einen Satz um 7,2 Prozent. Die Discount-Kette für Kleidung und Haushaltswaren kommt mit übertroffenen Gewinnerwartungen und einer soliden Prognose gut an.

Broadcom werden gut 1 Prozent höher gestellt. Der Chiphersteller legt nach Börsenschluss Quartalszahlen vor. Analysten erwarten, dass der Umsatz im Segment Halbleiterlösungen im Vergleich zum Vorjahr um 51 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar gestiegen ist. Auch Nvidia legen um etwa 1 Prozent zu, ebenso AMD.

Die Aktien der beiden Goldförderer Newmont und Freeport-McMoRan legen mit dem teureren Gold um bis zu 2,7 Prozent zu.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,51 +0,01 3,54 3,50 5 Jahre 3,64 +0,01 3,67 3,62 10 Jahre 4,06 +0,01 4,10 4,04 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr EUR/USD 1,1640 +0,2 0,0027 1,1613 1,1593 EUR/JPY 182,99 -0,1 -0,1200 183,11 182,9200 EUR/CHF 0,9079 +0,0 0,0002 0,9077 0,9072 EUR/GBP 0,8704 +0,2 0,0013 0,8691 0,8704 USD/JPY 157,2 -0,3 -0,5100 157,71 157,7700 GBP/USD 1,337 +0,1 0,0016 1,3354 1,3315 USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996 USD/CNH 6,8949 -0,3 -0,0214 6,9163 6,9232 AUS/USD 0,7055 +0,3 0,0022 0,7033 0,7018 Bitcoin/USD 71.401,50 +4,9 3.352,14 68.049,36 68.941,37 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 73,60 -1,3 -0,96 74,56 Brent/ICE 81,09 -0,4 -0,31 81,40 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.188,59 +2,0 102,12 5.086,47 Silber 85,55 +4,3 3,51 82,04 Platin 2.176,11 +4,5 93,51 2.082,60

