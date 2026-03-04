Mehr als die Hälfte aller US-Aktien steckt im Bärenmarkt. Viele davon wohl zu Unrecht. Könnte ZScaler eine davon sein?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|134,10
|134,38
|16:59
|134,10
|134,38
|16:59
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:42
|ZScaler erhöht Prognose. Ist das die Kehrtwende?
|Mehr als die Hälfte aller US-Aktien steckt im Bärenmarkt. Viele davon wohl zu Unrecht. Könnte ZScaler eine davon sein Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|03:38
|Zscaler, Airtel Launch AI & Cyber Threat Research Center in India
|Di
|Zscaler receives Overweight rating as Wells Fargo initiates coverage
|Mo
|2 Bad News Buys: Why Palo Alto and Zscaler Are Screaming Deals
|Fr
|Aktien New York: Schwächer - Preisdaten und Geopolitik belasten
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ZSCALER INC
|133,50
|+0,30 %