Stuttgart (ots) -Während der Iran-Konflikt die Sorge vor steigenden Kosten befeuert, offenbart eine aktuelle Datenanalyse der App mehr-tanken von auto motor und sport massive regionale Preisunterschiede an deutschen Zapfsäulen. Der mehr-tanken-Index zeigt: Allein beim Vergleich der zehn größten deutschen Städte liegt das Sparpotenzial bei über 21 Cent pro Liter (Super E5-Benzin).Metropolen-Vergleich: Frankfurt teuer, Leipzig überraschend günstigDie Auswertung der tagesaktuellen Super E5-Preise für die großen deutschen Städte zeigt ein klares Gefälle:- Die teuerste Großstadt: Spitzenreiter im Preis-Ranking ist Frankfurt am Main mit einem Durchschnittspreis von 1,988 Euro pro Liter. Dicht darauf folgen Köln (1,972 Euro) und Dresden (1,971 Euro).- Die günstigste Großstadt: Das größte Sparpotenzial für Pendler bietet aktuell Leipzig. Hier kostet der Liter Super (E5) im Schnitt nur 1,776 Euro - das sind satte 21,2 Cent weniger als in Frankfurt. Einmal volltanken (50 L) ist damit in Leipzig fast 10,60 Euro günstiger als in Frankfurt.- Weiterer Spar-Hotspots: Auch in Karlsruhe (1,815 Euro) tanken Autofahrer derzeit deutlich unter dem Niveau anderer Metropolen.Extreme Ausreißer: 2-Euro-Marke im Rheinland und in Bayern bereits gefallenÜber die großen Städte hinaus zeigt die Preisstatistik der teuersten Orte in Deutschland noch drastischere Werte. In Konstanz wurden Spitzenwerte von rund 2,065 Euro gemessen, gefolgt von Rheine mit ca. 2,052 Euro. In Hürth (Rheinland) liegt der Preis bei etwa 2,011 Euro. Auch in Passau nähern sich die Preise mit rund 1,995 Euro der kritischen Marke. Demgegenüber stehen "Günstig-Inseln" wie Sankt Augustin, wo Preise von ca. 1,862 Euro das Budget der Autofahrer entlasten."Die krassen Unterschiede sogar zwischen benachbarten Städten zeigen, dass es sich lohnt, sehr genau zu beobachten, wie sich die Preise entwickeln", sagt Rico Hermann von mehr-tanken. "Wer zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort tankt, spart bei einer 50-Liter-Füllung über 10 Euro."Kooperation mit auto motor und sportUm seinen Nutzern durch diese unsichere Zeit zu helfen, veröffentlicht mehr-tanken gemeinsam mit auto motor und sport begleitende Analysen. Während die App die Echtzeit-Daten liefert, ordnen die Experten ein, wie Autofahrer durch technische Tipps und vorausschauendes Fahren den Verbrauch zusätzlich senken können.Die drei Top-Tipps der Mobilitäts-Experten auto motor und sport für Spritsparen beim Autofahren:- Geschwindigkeit reduzieren: Der größte Hebel ist das Tempo. Der Luftwiderstand steigt mit zunehmender Geschwindigkeit stark an. Wer auf der Autobahn statt 140 km/h überwiegend 120 km/h fährt, kann je nach Fahrzeug rund zehn Prozent Kraftstoff einsparen. In unserem Beispiel wären das etwa 105 Liter im Jahr. Bei zwei Euro pro Liter entspricht das rund 210 Euro.- Gleichmäßig fahren: Häufiges starkes Beschleunigen und abruptes Bremsen erhöhen den Verbrauch besonders im Stadtverkehr. Wer vorausschauend fährt, früh vom Gas geht und im Gang rollen lässt, nutzt die Schubabschaltung moderner Motoren. Bereits fünf Prozent Einsparung bedeuten rund 52 Liter oder gut 100 Euro im Jahr.- Spritkosten clever senken: Wer beim Tanken sparen möchte, sollte die Autobahn verlassen und digitale Helfer nutzen. Da Kraftstoff an Autobahntankstellen oft 15 bis 25 Cent teurer ist, lassen sich durch einen kurzen Umweg pro Tankvorgang bis zu 14 Euro sparen. Um zusätzlich von den Preisschwankungen im Tagesverlauf zu profitieren, empfiehlt sich die Nutzung von Spritpreis-Apps wie mehr-tanken. Diese zeigen nicht nur die günstigsten Tankstellen in der Nähe an, sondern bieten auch Prognosen für den besten Zeitpunkt zum Tank-Stopp. In der Summe lassen sich so jedes Jahr problemlos dreistellige Beträge einsparen.Über die mehr-tanken-Appmehr-tanken aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart ist eine der führenden deutschen Apps für den Benzinpreisvergleich. Anfang März 2026 gehört sie zu den am meisten neu heruntergeladenen Apps in den deutschen App-Stores. Sie ist für Nutzer kostenlos und bietet optional ein Premium-Abo für 4,99 EUR pro Jahr, um noch mehr Zusatzfunktionen zu nutzen. Durch die Kombination aus offiziellen Daten der Markttransparenzstelle (MTS-K) und Community-Meldungen bietet sie Autofahrern maximale Transparenz an der Zapfsäule.Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit.