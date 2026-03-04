Die Stadtverwaltung von Barcelona hat ein vierjähriges Förderprogramm für den Austausch von Mopeds mit Verbrennungsmotor gegen Elektro-Mopeds gestartet. Das mit einem Budget von 15 Millionen Euro ausgestattete Programm sieht die Einführung von bis zu 20.000 neuen E-Mopeds sowie den Aufbau eines Netzes von Batteriewechselstationen vor. Gefördert werden seit dem 1. März 2026 beschaffte E-Mopeds der Klasse L1eB (45 km/h) mit einem einmaligen Betrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
