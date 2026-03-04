Insgesamt 46.275 neue Elektroautos wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt im Februar in Deutschland neu zugelassen. Damit legte diese Antriebsart im Vergleich zum Januar 2026 weiter zu, im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar deutlich. Der Marktanteil bleibt mit 21,9 Prozent auf einem stabilen Niveau. Im Jahresschnitt 2025 machten die E-Autos hierzulande einen Anteil von 19,1 Prozent am Gesamtmarkt aus. Das zeigt unsere 2025er Bilanz anhand der Zahlen vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
