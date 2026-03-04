Rüstungswerte, vor allem aus den USA, gehören an den Börsen zu Gewinnern des Iran-Konflikts. Neben den Branchengrößen wie Lockheed Martin rücken dabei kleinere Zulieferer in den Fokus. Drei eher unbekannte Aktien, die jetzt Rückenwind bekommen. Noch ist völlig unklar, wie lange der Iran-Krieg andauern wird. Sicher ist aber: Die Eskalation im Nahen Osten wird schon bald eine neue Debatte um steigende Militärbudgets und neue Aufträge auslösen. Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
