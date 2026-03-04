© Foto: Uncredited - U.S. Central CommandWie reagiert die Börse auf den Iran-Krieg? Welche Branchen geraten unter Druck - und welche könnten sogar profitieren? An der Meeresenge von Hormus herrscht Stillstand: Die Schiffe können nicht passieren. Die Aktien großer Reedreien wie von Hapag- Lloyd tendieren erstmal im Plus, Risikoaufschläge werden erhoben. Am Montag nach dem ersten Angriffs-Wochenende sacken erstmal die Airline-Aktien ab. Denn im Nahen Osten ist der Luftraum weitestgehend gesperrt. Die Papiere von Reiseveranstalter wie Tui oder Carnival rauschen in die Tiefe. Der Gesamtmarkt verhält sich aber noch moderat, auch wenn es für einige Branchen just bergauf- oder bergab geht. Am Dienstag sieht das Bild wieder anders aus. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE