Den Equal Pay Day und den Weltfrauentag hat sich AssCompact zum Anlass genommen, einmal in der Branche nachzuhören, wie es u. a. um die Themen Gehälter, Führungskräfte und Gender Gaps tatsächlich steht. Es zeigt sich, die Branche hat schon einiges geschafft, es ist aber auch noch viel Luft nach oben. Mit Eintreffen des Equal Pay Day zum 27.02.2026 und dem Weltfrauentag am 08.03.2026, bei dem es auch um Gleichberechtigung und Rechte von Frauen geht, wird wieder einmal deutlich, dass z. B. in Sachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact