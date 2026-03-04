München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 4. März, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.4. März 202620:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Iran - Krieg im Nahen OstenModeration: Christian NitscheDie Kämpfe im Nahen Osten eskalieren weiter - die Lage in der Region bleibt hochbrisant. Der Krieg hat nicht nur dramatische Folgen für die Menschen vor Ort, sondern auch weltweite Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik.Was bedeutet der Konflikt für Öl- und Gaspreise? Wie angespannt ist die Situation in der strategisch wichtigen Straße von Hormus? Unsere Korrespondenten berichten über die aktuellen Entwicklungen.Zehntausende Touristinnen und Touristen sitzen in der Region fest - die Bundesregierung startet eine Rückholaktion. Was heißt das für die Reisebranche und die deutsche Wirtschaft?Und: Die USA rufen offen zu einem Regimewechsel im Iran auf. Wie reagiert die Opposition im Land - und welche Chancen hat sie überhaupt? Steht der Iran vor einer Bodenoffensive? Unsere Korrespondenten schätzen dazu die Lage ein.Redaktion: Maximilian Burkhardt, Sebastian Kemnitzer, Stephan Keicher, Judith SchachtDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6228953