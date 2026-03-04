Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgen weiterhin für Nervosität an den Märkten. Nach der jüngsten Eskalation rund um den Iran prüfen viele Investoren ihre Portfolios neu. Gleichzeitig passen auch Analysten ihre Einschätzungen an - mit klaren Gewinnern und Verlierern.Besonders auffällig ist eine neue Einschätzung der Bank of America zu Tesla. Die Analysten haben die Aktie wieder mit "Buy" aufgenommen und ein Kursziel von 460 Dollar vergeben. Die Experten sehen den US-Konzern aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
