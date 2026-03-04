Adidas fällt auf den tiefsten Stand seit drei Jahren



Nachdem sich der DAX seit den jüngsten Ereignissen des Nahost-Konflikts wieder etwas erholt hat, rutscht der Kurs des DAX-Konzerns Adidas zum Börsenstart am Mittwoch deutlich ins Minus. Bis zu rund sieben Prozent gibt der Kurs des Sportartikelherstellers im Verlauf des Tages nach. Mit ca. 135,85 Euro notiert die Aktie somit zeitweise auf dem tiefsten Stand seit den letzten drei Jahren. Die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 zeigten jedoch ein positives Bild: Ein Rekordumsatz von 24,8 Milliarden Euro wurde durch das währungsbereinigte Wachstum der Marke adidas um ca. 13 Prozent verzeichnet, während das Betriebsergebnis um 54 Prozent auf ca. 2 Milliarden Euro gewachsen ist. Bjørn Gulden, Vorstandsvorsitzender von Adidas erwartet, dass Belastungen durch US-Zölle und nachteiliger Währungsentwicklungen das Betriebsergebnis um rund 400 Millionen Euro im Jahr 2026 schmälern wird. Dennoch geht er von einem Anstieg des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Milliarden Euro in 2026 aus. Ob sich der Aktienkurs in den nächsten Tagen erholen kann, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen.









