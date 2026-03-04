DJ ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Februar unerwartet

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Februar unerwartet beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 56,1 (Vormonat: 53,8). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 53,5 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 58,6 (Vormonat: 53,1), jener für die Beschäftigung legte zu auf 51,8 (50,3). Der Index für die Produktion nahm zu auf 59,9 (57,4), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 63,0 (Vormonat: 66,6) verzeichnete.

March 04, 2026 10:10 ET (15:10 GMT)

