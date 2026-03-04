Während viele Assets aufgrund der geopolitischen Lage unter Abgabedruck geraten, präsentiert sich der Bitcoin ausgesprochen robust. Am Mittwoch steigt die Mutter aller Kryptowährungen sogar um mehr als +5% an und überwindet die 72.000-US$-Marke. Was bedeutet das für die weitere Entwicklung? Nahostkrise belastet die Märkte Im Nahen Osten hat sich die Lage über das Wochenende deutlich verschärft. Die USA greifen zusammen mit Israel Ziele im Iran an, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
