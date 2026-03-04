Der Kupferpreis startete zum Ausklang des Februars einen weiteren Aufwärtsimpuls, welcher das grundsätzliche Potenzial eines Ausbruchs über 13.500 US$ innehatte. Doch exakt dort scheiterte das Industriemetall erneut und rutschte postwendend wieder in Richtung der Unterstützung von 12.700 US$ ab. Ausgangssituation unverändert Das Verweilen in luftiger Höhe bestätigt die unverändert bullische Ausgangslage. Neben den klar fundamental positiven Rahmenbedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
