Gestützt auf 20 Jahre Innovation im Bereich Game Commerce ist Xsolla SDK ein plattformunabhängiges Software Development Kit, mit dem Spieleentwickler nun nahtlos ihre Monetarisierung auf Mobilgeräte, PCs und das Internet ausweiten können.

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, das Entwickler bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute die Verfügbarkeit des Xsolla SDK bekannt gegeben, eines einheitlichen, plattformübergreifenden Software Development Kits, das die Monetarisierungstools des Unternehmens für PC, Mobilgeräte und das Internet in einem einzigen Download vereint. Xsolla SDK wird auf dem GDC Festival of Games 2026 vorgestellt und bietet Entwicklern integrierte Zahlungs-, Anmelde-, Katalog- und Offerwall-Funktionen. Damit können sie ihre Preise und Bestände einmalig konfigurieren und dann auf allen unterstützten Plattformen einsetzen, ohne dass eine Neukonfiguration erforderlich ist.

Xsolla entwickelt alle notwendigen Komponenten, um Entwicklern bei der Monetarisierung plattformübergreifender Spiele zu unterstützen. Dabei wird eine branchenweit führende, bewährte technische Grundlage genutzt, die speziell für Spiele entwickelt wurde. Das Xsolla SDK basiert auf zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von Zahlungs- und Monetarisierungstools speziell für Spieleentwickler, einem Gesamtzahlungsvolumen von über 10 Milliarden US-Dollar und derselben Zahlungsinfrastruktur, der über 60 der 100 umsatzstärksten Spiele weltweit vertrauen. Diese umfassende Erfahrung, die sich über Tausende von Titeln, regulatorische Rahmenbedingungen und Plattformwechsel erstreckt, steht nun Entwicklern jeder Größe durch eine einzige Integration zur Verfügung.

"Spieleentwickler benötigen Tools, mit denen sie nahtlos auf jeder Plattform arbeiten können, ohne dass dies zu einer erhöhten Komplexität führt", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Xsolla hat eine lange Tradition in der Lösung der anspruchsvollsten Probleme im Bereich des Spielehandels, über Plattformen, Regionen und Geschäftsmodelle hinweg. Spieleentwickler können sich auf das Xsolla SDK verlassen, da es auf einer bewährten Infrastruktur basiert, die bereits für einige der weltweit größten Spiele skaliert wird. Unabhängig davon, wo Entwickler tätig sind, haben sie nun Zugang zu denselben leistungsstarken Monetarisierungstools, die die Umsatzgenerierung optimieren und die Zahlungsintegration vereinfachen."

Xsolla SDK Vorteile:

Starten Sie plattformübergreifend mit einer einzigen Integration: Bereitstellung für iOS, Android, PC und das Web, einschließlich Unterstützung für den Vertrieb außerhalb von Stores

Bereitstellung für iOS, Android, PC und das Web, einschließlich Unterstützung für den Vertrieb außerhalb von Stores Monetarisieren Sie jeden Spieler: Aktivieren Sie Offerwall, um durch werbefinanzierte, belohnte Aufgaben ohne Vorabkosten zusätzliche Einnahmen von nicht zahlenden Nutzern zu generieren

Aktivieren Sie Offerwall, um durch werbefinanzierte, belohnte Aufgaben ohne Vorabkosten zusätzliche Einnahmen von nicht zahlenden Nutzern zu generieren Vereinheitlichen Sie Ihre Commerce-Prozesse: Verwalten Sie einen einzigen Katalog und einen gemeinsamen Bestand für In-App-Käufe, Bundles, Abonnements, Offerwall und Webshop, ohne zwischen den Kanälen umkonfigurieren zu müssen

Verwalten Sie einen einzigen Katalog und einen gemeinsamen Bestand für In-App-Käufe, Bundles, Abonnements, Offerwall und Webshop, ohne zwischen den Kanälen umkonfigurieren zu müssen Behalten Sie das vollständige Eigentumsrecht und die Kontrolle: Legen Sie Preise fest, verwalten Sie Angebote und pflegen Sie direkte Beziehungen zu Ihren Spielern

Legen Sie Preise fest, verwalten Sie Angebote und pflegen Sie direkte Beziehungen zu Ihren Spielern Verbinden Sie die Identität der Spieler plattformübergreifend: Sorgen Sie für ein einheitliches Spielerprofil und Inventar auf allen Geräten, um die Abwanderung aufgrund fragmentierter Erfahrungen zu reduzieren

Sorgen Sie für ein einheitliches Spielerprofil und Inventar auf allen Geräten, um die Abwanderung aufgrund fragmentierter Erfahrungen zu reduzieren Integrieren Sie es direkt in Ihre Engine: Nutzen Sie Drop-in-SDKs für Unity, Unreal Engine und Cocos Creator, um Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen

Nutzen Sie Drop-in-SDKs für Unity, Unreal Engine und Cocos Creator, um Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen Globale Skalierung mit lokalisierten Zahlungen: Bieten Sie über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Regionen und über 130 Währungen an, wobei Xsolla als Merchant of Record die Verwaltung von Steuern, Betrug und Compliance übernimmt

Das Xsolla SDK und die integrierte Offerwall stehen ab sofort Entwicklern jeder Größe zur Verfügung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://xsolla.com/mobile-sdk

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

