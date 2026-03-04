Spezialmakler wie Said Shurafa zeigen, wie eigene Deckungskonzepte Kunden gezielt schützen. Die VEMA wiederum stellt ihren Maklerpartnern eine Vielzahl erprobter Deckungskonzepte zur Verfügung. Aus den Erfahrungen lassen sich Erkenntnisse für interessierte Versicherungsmakler gewinnen. Versicherungsmakler kennen die Anforderungen ihrer Kunden an einen guten Versicherungsschutz sehr genau, natürlich umso mehr, wenn sie sich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren und in einer bestimmten Branche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact