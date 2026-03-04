Operativ läuft es rund, doch an der Börse schwankt AMD. Am gestrigen Dienstag verlor die Aktie in einem allgemein schwachen US-Markt 3,9 Prozent - deutlich mehr als die Chip-Konkurrenten Nvidia oder Broadcom. Die Nerven der Anleger flattern. Doch CEO Lisa Su macht auf einer Investorenkonferenz der Großbank Morgan Stanley klar: KI pusht die Nachfrage nach Rechenleistung in einem größeren Ausmaß als bisher angenommen. AMD positioniert sich zunehmend als Alternative zu Nvidia.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär