TAIPEI, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) hat heute ambitionierte Nachhaltigkeitsziele bis 2030 bekannt gegeben. In den kommenden fünf Jahren liegt der Fokus dabei auf sauberer Energie, Arbeitsrechten, ESG-Standards in der Lieferkette sowie globalen Initiativen des weltweit größten Elektronikherstellers und führenden Anbieters technologischer Lösungen. Die langfristigen Nachhaltigkeitsziele für den Zeitraum von 2026 bis 2030, gemessen am Niveau von 2025, umfassen 34 konkrete Maßnahmen in 21 strategischen Kategorien und sollen die Nachhaltigkeit als zentralem Treiber für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die operative Widerstandsfähigkeit der Gruppe stärken. Mit der aktualisierten Roadmap reagiert die Gruppe auf die sich entwickelnden globalen ESG-Erwartungen und erwartet eine breitere Wirkung auf die Wertschöpfungskette. "Die Roadmap markiert den Übergang von Foxconn in eine neue Phase, die durch Datentransparenz, institutionalisierte Ziele und kollaborative Partnerschaften gekennzeichnet ist", sagte James Wu, Sprecher von Foxconn und Leiter des Nachhaltigkeitsausschusses der Gruppe. "Mit Hunderten von Standorten auf der ganzen Welt und Zehntausenden von Zulieferern unternehmen wir stetige, messbare Schritte, um unser Ökosystem sauberer, grüner und intelligenter zu machen." Bis 2030 will die gesamte Gruppe eine Reihe von Umweltzielen erreichen, darunter eine Grauwasser-Recyclingrate von 30 %, einen Anteil von 75 % erneuerbarer Energien, einen Anteil von über 30 % selbst erzeugtem Ökostrom am Verbrauch erneuerbarer Energien in der Gruppe und eine Verringerung der Energieintensität um 10 %. Foxconn hat seine zuvor festgelegten 32 langfristigen ESG-Ziele, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden, größtenteils vorzeitig erreicht und ist damit auf dem besten Weg, sein Netto-Null-Emissionsziel für 2050 zu erreichen und gleichzeitig seine sozialen und Governance-Verpflichtungen zu erfüllen - einschließlich der Verbesserung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz, der Verbesserung nachhaltiger Lieferketten und der Stärkung der Cybersicherheit und der Rechenschaftspflicht des Vorstands. Mit Blick auf die Zukunft wird KI in nachhaltige technologische Innovationsziele eingebettet sein, wie etwa die Verdoppelung der Anzahl der Foxconn-Fabriken mit Lighthouse-Standard und die exponentielle Entdeckung von IP-würdigen Anwendungen, die mit der Industrie geteilt werden können. Zum ersten Mal wird die Gruppe ihre Unternehmensrichtlinien und Lieferantenstandards mit 15 wichtigen internationalen Rahmenwerken koordinieren, darunter TCFD, SASB und IFRS S1/S2. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bei fünf führenden ESG-Ratingagenturen, darunter MSCI und Sustainalytics, einen Platz unter den ersten 10 % zu erhalten. In Bezug auf die Lieferkette umfassen die neuen Ziele die Einführung einer 100-prozentigen Nachhaltigkeitsprüfung der Tier-1-Zulieferer von Foxconn und die Förderung einer kohlenstoffarmen Produktion mit kurzen Lieferketten ( "Short-chain, low-carbon manufacturing"), wobei eine lokale Beschaffung von mehr als 80 % der institutionellen Materialien angestrebt wird, um die betriebliche Widerstandsfähigkeit in globalen regionalen Volkswirtschaften zu stärken. Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden hat für Foxconn höchste Priorität. In diesem wichtigen Bereich sollen bis 2030 an den weltweiten Produktionsstandorten 100 % der Menschenrechtsrisiken bewertet werden. Bei Problemen mit hohem Risiko, die bei den Bewertungen festgestellt werden, werden unverzüglich Abhilfe- und Minderungsmaßnahmen ergriffen. Das Unternehmen wird die internen Management- und Arbeitseinsatzpraktiken kontinuierlich verbessern und systematisch jährliche Audits fördern, um die Einhaltung des Verhaltenskodex und der Rechenschaftspflichten der Gruppe sicherzustellen. Globale Auftragnehmer mit hohem Risiko müssen alle die Anforderungen der Zertifizierung nach ISO 45001 für Arbeitsschutzmanagementsysteme erfüllen. Ein weiteres Novum ist, dass Foxconn naturbasierte Lösungen (Nature-based Solutions, NbS) in seine Nachhaltigkeitsinitiativen einbezieht. Gemeinsam mit Partnern wird die Gruppe bis 2030 in ihren wichtigsten Produktionsregionen jährlich Maßnahmen zur Umwelt- und Ökosystem-Wiederherstellung organisieren und dabei weltweit insgesamt 80.000 kumulierte freiwillige Arbeitsstunden pro Jahr leisten. Unsere langfristigen Nachhaltigkeitsziele 2026-2030 finden Sie hier zum Nachlesen. Informationen zu Foxconn finden Sie hier . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hon-hai-technology-group-foxconn-verpflichtet-sich-zu-neuem-funf-jahres-nachhaltigkeitsplan-bis-2030-302704162.html



