Die Toyota-Marke Lexus hat in zahlreichen Märkten den rein elektrischen UX 300e aus dem Angebot genommen. Die UX-Baureihe bieten die Japaner zwar weiter an, aber nur noch mit Hybridantrieb - auch in Deutschland. Der Lexus UX 300e war einst das erste Batterie-Elektroautos der Premium-Marke aus dem Toyota-Konzern. Das kompakte E-Crossover basiert auf dem gleichnamigen Hybridmodell und kam je nach Land 2020 oder 2021 auf den Markt. Anfangs war ein 54,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
