© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomPrognosemärkte und Ölpreise liefern Hinweise darauf, wie lange der Iran-Konflikt dauern könnte - und wann sich die Börsen wieder beruhigen.Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgt an den Finanzmärkten weltweit für Nervosität. Für Anleger steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie lange könnte der Konflikt dauern - und wann beruhigen sich die Märkte wieder? Hinweise liefern derzeit sowohl Prognosemärkte als auch der Ölpreis. Auf der Plattform Polymarket setzen Händler mehrheitlich darauf, dass ein Waffenstillstand nicht sofort kommt, sondern erst im Laufe des Frühjahrs wahrscheinlicher wird. Die implizierten Wahrscheinlichkeiten steigen mit der Zeit deutlich an: Für eine …Den vollständigen Artikel lesen
