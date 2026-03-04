SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032): Ein milliardenschwerer Verkauf, eine klare strategische Neuausrichtung und spürbare Reaktionen an der Börse: SSR Mining zieht einen Schlussstrich unter sein Türkei-Engagement. Der Goldproduzent verkauft seine Beteiligung an einem der wichtigsten, aber auch problematischsten Assets des Konzerns - und setzt damit ein starkes Signal an Investoren. Verkauf der Çöpler-Mine bringt 1,5 Mrd. USD in bar SSR Mining hat eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin