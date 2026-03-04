Le 4 mars/March 2026 The common shares of ApartmentLove Inc. will be delisted from the CSE at market close today, March 4, 2026. ApartmentLove Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0718. ___________________________ Les actions ordinaires de ApartmentLove Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 4 mars 2026. ApartmentLove Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0718. Date: Market Close/Clôture du marchés le 4 mars/March 2026 Symbol(s)/Symbole(s): APLV

