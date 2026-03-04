Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch etwas von den kräftigen Vortagesverlusten erholt. Hoffnungen auf eine Sicherung der Straße von Hormus durch die USA sowie Spekulationen über Gespräche zwischen Washington und Teheran stützten. Der DAX beendete den Handel letztlich mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 24.205,36 Punkten.Am Montag und Dienstag hatte der DAX insgesamt fast sechs Prozent nachgegeben. Am Mittwoch ging es nun aber wieder nach oben. Auch in der zweiten Reihe zeigt die Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
