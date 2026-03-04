WARSCHAU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an Spanien die Solidarität innerhalb der EU betont. Europa lasse sich nicht auseinanderdividieren, sagte der CDU-Politiker nach dem informellen Treffen des Ostseerats in Warschau. "Und wir lassen auch nicht zu, dass ein einzelner Mitgliedsstaat wettbewerbsrechtlich oder beim Marktzugang bedroht wird." Er ergänzte: "Wir stehen in der Europäischen Union zusammen. Und das gilt auch für Spanien ganz selbstverständlich."

Man habe beim Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Trump in Washington am Vortag einige Vorwürfe von amerikanischer Seite gegen Spanien gehört. Diese habe der Bundeskanzler mit Trump auch weiter besprochen, sagte Wadephul weiter.

Spanien verärgert über Schweigen von Merz



Trump hatte bei dem Treffen mit Merz am Dienstag im Weißen Haus in Washington harte Kritik an den Regierungen in Madrid und London geübt. "Einige europäische Länder wie Spanien haben sich schrecklich verhalten", sagte er mit Blick auf die US-Angriffe auf den Iran. "Spanien hat tatsächlich gesagt, dass wir ihre Stützpunkte nicht nutzen dürfen", beschwerte sich Trump.

"Sie waren unfreundlich." Und deshalb habe er seinen Finanzminister Scott Bessent angewiesen, "alle Deals" mit Madrid einzustellen. Welche Abkommen Trump meinte, blieb zunächst unklar. Vor laufenden Kameras ging Merz im Weißen Haus nicht auf die Angriffe Trumps ein. Dies hatte die Regierung in Madrid verärgert./dhe/DP/jha