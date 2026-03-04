EQS-Ad-hoc: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Gabler Group AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 44,00 je Aktie fest



04.03.2026 / 18:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG, IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



Gabler Group AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 44,00 je Aktie fest Lübeck (Deutschland), 4. März 2026 - Die Gabler Group AG (die "Gesellschaft" oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat heute den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf EUR 44,00 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 3.018.750 Aktien der Gesellschaft platziert, bestehend aus 1.050.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), 1.575.000 bestehenden Aktien (die "Verkaufsaktien") aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH (der "Abgebende Aktionär"), sowie 393.750 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsaktien", und zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien"). Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 132,8 Mio. unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. EUR 266,2 Mio. belaufen. Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 49,9 % betragen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 9. März 2026 unter dem Handelssymbol "XK4" und der ISIN DE000A421RZ9 aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 10. März 2026 erfolgen. Cantor Fitzgerald Ireland Limited fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot. B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungierte als Joint Bookrunner. Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über DirectPlace platziert haben, beträgt ca. 39.598 Angebotsaktien. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden mit ca. 20 % des jeweiligen Ordervolumens zugeteilt, wobei Aufträge unter 5 Aktien nicht bedient wurden, die Mindestzuteilung 5 Angebotsaktien betrug und eine Obergrenze für eine Zuteilung von 24 Angebotsaktien galt. Die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission veröffentlichten "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" wurden beachtet.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT: Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



DISCLAIMER Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gabler Group AG (die "Gesellschaft" oder "Gabler") und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Das Angebot erfolgte ausschließlich auf Basis eines bereits veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft ( www.gablergroup.com unter der Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben. In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Begriffe wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Gabler, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der Gabler tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien von Gabler und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage von Gabler oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die Gesellschaft, der veräußernde Aktionär und die Konsortialbanken lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des erfolgten Angebots oder aus anderen Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen. Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-, Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und künftig erhalten können. Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.



Ende der Insiderinformation



04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News